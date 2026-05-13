В Приамурье уставшая работница «заминировала» детсад, чтобы уйти домой раньше

Жительница Благовещенска хотела раньше уйти с работы и попала под суд. Об этом сообщает Благовещенский городской суд.

Женщина работала помощницей воспитателя. В день инцидента она устала и хотела уйти с работы раньше. При этом россиянка понимала, что отпроситься не получится, поэтому решила «заминировать» учреждение.

Для этого она взяла запасную SIM-карту, создала аккаунт в мессенджере, после чего отправила несколько сообщений, указывающих на скорый взрыв. После этого карту она сломала и выбросила.

Сотрудники тем временем восприняли угрозу серьезно и вызвали профильные органы, но взрывное устройство не нашли.

Правоохранители быстро выяснили, кто отправлял сообщения. На допросе женщина рассказала обо всем.

«В суде подсудимая вину признала, раскаялась, частично возместила причиненный ущерб и направила в детский сад письмо с извинениями», – сообщается в публикации.

Помощницу воспитателя обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее новосибирец попал под суд из-за шутки о бомбе в аэропорту.

 
