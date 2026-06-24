Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир семь слов

«Радиостанция Судного дня» передала семь слов менее чем за 2,5 часа
Борис Приходько/РИА Новости

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир шесть закодированных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Первое сообщение появилось в 09:11 по мск и содержало слово «амиловкус», затем в 09:16 — «растирание». В 10:36 в эфире прозвучало сообщение «генолис». В 10:44 — «гидопрах» и «предстоящий». Через три минуты после этого появилось сообщение «придирчивый». Меньше чем через час, в 11:35, радиостанция вышла в эфир со словом «утюгонит».

До этого «Радиостанция Судного дня» проявляла активность 22 июня. Тогда сначала появилось сообщение со словами «станонат» и «обедобуян», а спустя два часа — «клыкотрюм».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «ощупывание».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!