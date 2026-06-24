«Радиостанция Судного дня» передала в эфир семь слов

«Радиостанция Судного дня» передала семь слов менее чем за 2,5 часа

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир шесть закодированных сообщений. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Первое сообщение появилось в 09:11 по мск и содержало слово «амиловкус», затем в 09:16 — «растирание». В 10:36 в эфире прозвучало сообщение «генолис». В 10:44 — «гидопрах» и «предстоящий». Через три минуты после этого появилось сообщение «придирчивый». Меньше чем через час, в 11:35, радиостанция вышла в эфир со словом «утюгонит».

До этого «Радиостанция Судного дня» проявляла активность 22 июня. Тогда сначала появилось сообщение со словами «станонат» и «обедобуян», а спустя два часа — «клыкотрюм».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «ощупывание».