«Радиостанция Судного дня» передала в эфир три слова

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир два сообщения. Их опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее активностью.

Первое сообщение появилось в 11:33 по московскому времени.

«НЖТИ 79628 СТАНОНАНТ 9280 0774 ОБЕДОБУЯН 1586 9891», — говорится в нем.

Спустя два часа радиостанция передала в эфир второе сообщение, которое включало слово «клыкотрюм».

До этого УВБ-76 проявляла активность 18 июня. Сначала появилось сообщение со словом «ощупывание». Спустя несколько часов «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со вторым сообщением. Оно содержало слово «невысокий».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее один из пользователей интернета попытался разгадать шифровку «Радио Судного дня».