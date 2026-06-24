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Общество

Трехлетний ребенок утонул в бассейне в Ростовской области

В Ростовской области ребенок ушел под воду в бассейне и не выжил
СУ СК РФ по Ростовской области

В Ростовской области трехлетний мальчик ушел под воду, купаясь в бассейне, и не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Батайске, когда ребенок находился на территории развлекательного комплекса. Во время купания в открытом бассейне мальчик ушел под воду и не выплыл. Спасти его не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого восьмилетняя девочка ушла под воду на реке в Башкирии. Находившиеся рядом взрослые не смогли помочь школьнице. В результате ребенок не выжил.

Ранее в Омске ребенок ушел под воду, пока родственница отвлеклась на своих детей.

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