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Общество

В Омске ребенок ушел под воду, пока родственница отвлеклась на своих детей

В Иртыше семилетний мальчик ушел под воду и не выжил
Shutterstock

Прокуроры Омска проводят проверку после того, как семилетний ребенок ушел на дно водоема. Об этом ведомство сообщает в соцсетях.

Инцидент произошел на берегу реки Иртыш. Мальчик приехал на место вместе с родителями, тетей и ее детьми. В какой-то момент ребенок ушел купаться, его родители отправились в магазин.

Пока школьник находился в воде, родственница за ним наблюдала, но вскоре отвлеклась на собственных детей. В результате мальчик скрылся под водой. Спасти его не смогли.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

В СК напомнили, что родителям стоит выбирать для семейного досуга водоемы, которые безопасны для детей или оборудованные специальным образом.

Ранее подросток ушел под воду на озере в Ленобласти и не выжил.

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