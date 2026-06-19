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Общество

Восьмилетняя девочка ушла под воду на реке в Башкирии

Mash: в Башкирии восьмилетняя девочка ушла под воду на реке
Afanasiev Andrii/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии ребенок не выжил, уйдя под воду на реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Нигматово Баймакского района. Восьмилетняя девочка находилась у воды на реке Сакмаре и в какой-то момент ушла под воду. Находившиеся рядом взрослые не смогли помочь школьнице.

До этого девятилетняя девочка ушла под воду во время игр у водоема на Амуре. Родители были на участке, но из-за рельефа местности и насыпи не видели берега — они узнали о случившемся, когда один из малолетних прибежал за помощью. Ее мать бросилась в водоем и вытащила дочь на берег, после чего взрослые немедленно начали оказывать ребенку первую помощь. Несмотря на все усилия, спасти ребенка не удалось.

Ранее семилетний мальчик едва не ушел под воду на глазах у бабушки в Татарстане.

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