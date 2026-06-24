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Общество

Россиянам рассказали, как избежать погашения долгов наследодателя

Юрист Хаминский: родственники ушедшего человека отвечают по его долгам
Shutterstock

По ГК РФ наследники ушедшего из жизни человека, в том числе его супруга, дети, родители или другие близкие родственники, должны отвечать по его долгам. Однако важно, что сумма, которую они обязаны погасить в счет долгов умершего, не должна превышать стоимость оставленного им наследства, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что, например, долг по кредиту может перейти на плечи жены при ее вступлении в наследство, однако он не может выйти за пределы общей стоимости наследства.

«Если имущества нет или жена откажется от наследства, долг платить не придется, — подчеркнул юрист. — При этом нужно иметь в виду, что размер долга не замораживается».

Хаминский пояснил, что даже в случае ухода человека из жизни по его долгам продолжается начисление пеней за просрочку.

Наследник при необходимости погашения огромного долга, превышающего сумму оставленного имущества, вправе отказаться от наследования – для этого у него есть полгода, в течение которых важно обратиться к нотариусу с отказом. Причем отказом сочтут и неподачу заявления о принятии наследства в течение шести месяцев, заключил юрист.

До этого юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщила, что наследник по завещанию имеет право отказаться от наследства, причем сделать это можно двумя разными способами. Так, он может в принципе отказаться от него в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя — в таком случае право на наследство появится у других родственников покойного, а если их нет, то наследство станет выморочным. Либо наследник может отказаться от завещанного ему имущества в пользу конкретного человека, которого можно выбрать на свое усмотрение.

Ранее россиянам напомнили о праве на гарантированную долю в наследстве.

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