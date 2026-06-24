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Общество

На российскую молодежь накинулись мошенники с обещаниями «выплат» к празднику

Доцент Щербаченко: мошенники атакуют россиян темой выплат ко Дню молодежи
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали внедрять новые схемы обмана в преддверии Дня молодежи – они обещают «госвыплаты» и «гранты» на обучение, а затем выманивают личные данные человека и требуют с него перевести «комиссию». Об этом в беседе с RT предупредил доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

«В этой схеме злоумышленники рассылают сообщения с обещанием лёгких денег. Для их получения они предлагают перейти на сайты, которые внешне полностью копируют государственные порталы или страницы известных банков», — рассказал эксперт.

Чаще всего на таких фейковых ресурсах пользователей просят ввести данные, включая реквизиты банковской карты якобы для перевода суммы к празднику или проверочного платежа. Также часто аферисты требуют «комиссию» за выплату, но сразу после введения своих данных жертва передает в руки преступников все свои сбережения.

Щербаченко призвал помнить, что никакие выплаты от государства и гранты никогда не переводятся в обмен на уплату комиссии и не требуют никаких проверочных платежей. Всю информацию нужно перепроверять, а также внимательно изучать адреса сайтов в строках браузера – все госорганы имеют свои официальные домены. Данные карты никому нельзя раскрывать, тем более – вводить их на неизвестных сайтах, заключил эксперт.

До этого руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин предупредил, что введенная маркировка звонков работает не всегда, и номера мошенников могут отображаться как вполне обычные и не вызывающие вопросов на первый взгляд. Среди ключевых особенностей, по которым можно выявить мошенника, он выделил такие, как ошибки в названиях органов власти, служб, учреждений, поликлиник. Кроме того, мошенники практически всегда делают упор на скорость, торопя жертву с принятием решения, подчеркнул специалист.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, атакующих абитуриентов.

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