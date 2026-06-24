Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Памятник герою Второй мировой войны рухнул на трехлетнего ребенка и раздавил его

NYP: памятник герою Второй мировой войны рухнул на ребенка в парке США
Gofundme/WallaWallaUSACE/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США ребенок не выжил после того, как на него упал памятник герою Второй мировой войны. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Несчастный случай произошел 1 апреля в парке Рукс в городе Уолла-Уолла, штат Вашингтон. В тот день трехлетний Калеб Ортега находился в парке вместе с отцом и сестрой. Ребенок играл у памятника капитану Альберту Гарольду Руксу, когда конструкция внезапно обрушилась и нанесла ему тяжелые травмы. Пострадавшего доставили на скорой помощи в больницу, где его мать, Клаудия Гарсия, в этот момент работала медсестрой.

Это причинило ей серьезную эмоциональную травму, говорится в иске, поданном родителями Калеба. Врачам не удалось спасти ребенка. Теперь Гарсия и ее муж Мигель Ортега требуют через суд компенсацию морального вреда от нескольких компаний, участвовавших в работах на объекте в 2019 году. По словам истцов, памятник был неустойчивым и не был обозначен предупреждающими знаками.

Семья получила широкую поддержку на платформе GoFundMe, где пользователи собрали для них более $59 тыс. В обращении родные Калеба назвали случившееся невообразимой трагедией и поблагодарили всех за помощь.

Ранее в Самарской области памятник упал на девятилетнюю девочку и покалечил ее.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!