Памятник герою Второй мировой войны рухнул на трехлетнего ребенка и раздавил его

В США ребенок не выжил после того, как на него упал памятник герою Второй мировой войны. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Несчастный случай произошел 1 апреля в парке Рукс в городе Уолла-Уолла, штат Вашингтон. В тот день трехлетний Калеб Ортега находился в парке вместе с отцом и сестрой. Ребенок играл у памятника капитану Альберту Гарольду Руксу, когда конструкция внезапно обрушилась и нанесла ему тяжелые травмы. Пострадавшего доставили на скорой помощи в больницу, где его мать, Клаудия Гарсия, в этот момент работала медсестрой.

Это причинило ей серьезную эмоциональную травму, говорится в иске, поданном родителями Калеба. Врачам не удалось спасти ребенка. Теперь Гарсия и ее муж Мигель Ортега требуют через суд компенсацию морального вреда от нескольких компаний, участвовавших в работах на объекте в 2019 году. По словам истцов, памятник был неустойчивым и не был обозначен предупреждающими знаками.

Семья получила широкую поддержку на платформе GoFundMe, где пользователи собрали для них более $59 тыс. В обращении родные Калеба назвали случившееся невообразимой трагедией и поблагодарили всех за помощь.

Ранее в Самарской области памятник упал на девятилетнюю девочку и покалечил ее.