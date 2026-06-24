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Общество

В Чите женщина выжила после пяти остановок сердца

В Чите медики спасли женщину после пяти остановок сердца
Shutterstock/FOTODOM

Медики из Читы несколько раз реанимировали местную жительницу из-за остановок сердца. Об этом сообщает пресс-служба администрации Забайкальского края.

51-летняя Наталья утром почувствовала боль в груди, но проигнорировала это и отправилась на работу. В результате она попала в больницу, где ее состояние оценили как крайне тяжелое.

Пациентку подключили к аппарату ИВЛ и сделали другие необходимые манипуляции, чтобы нормализовать давление. Несмотря на усилия медиков, состояние россиянки не улучшалось. Специалисты несколько раз возвращали ее в сознание. Всего она пережила пять остановок сердца.

После консилиума медики подключили Наталью к аппарату, с помощью которого кровь «обходит» сердце и легкие. Таким образом у организма появляется возможность восстановиться.

«Уже в течение шести часов после подключения была отмечена положительная динамика», – сообщается в публикации.

Спустя сутки пациентку отключили от аппарата. Женщину уже выписали, она находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в ХМАО у трехлетнего мальчика остановилось сердце после укола анестезии.

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