Россиянам объяснили, что делать при ошибочном переводе денег на чужой номер телефона

Депутат Немкин: при ошибочном пополнении телефона нужно обратиться в поддержку

При ошибочном переводе денежных средств на баланс чужого номера мобильного телефона нужно действовать максимально быстро. В большинстве случаев вернуть деньги удастся. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, в первую очередь при ошибочном пополнении счета нужно сохранить чек, квитанцию или электронное уведомление, которые подтвердят совершенный платеж. Благодаря этим данным также удастся установить время операции и номер телефона, на который были зачислены деньги.

Следующим шагом должно стать обращение в службу поддержки оператора связи или в организацию, через которую была произведена оплата. При этом чем быстрее удастся это сделать, тем выше будет вероятность успешного возврата средств.

Немкин подчеркнул, что оператор может предложить процедуру переноса платежа или связаться с абонентом, получившим средства.

«Однако важно понимать, что в ряде случаев возврат может потребовать согласия владельца номера, на который ошибочно поступили деньги. Поэтому гарантировать автоматическое возмещение нельзя, особенно если получатель уже успел воспользоваться средствами», — предупредил он.

При этом парламентарий отметил, что подобной ситуацией могут попытаться воспользоваться мошенники. Злоумышленники часто звонят россиянам и заявляют, что они якобы случайно перевели средства на их счет телефона, после чего просят вернуть деньги на свои реквизиты. В такой ситуации особенно важно убедиться, что зачисление действительно произошло.

Ранее россиянам объяснили, когда у абонента могут забрать номер телефона.