Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, что делать при ошибочном переводе денег на чужой номер телефона

Депутат Немкин: при ошибочном пополнении телефона нужно обратиться в поддержку
Shutterstock

При ошибочном переводе денежных средств на баланс чужого номера мобильного телефона нужно действовать максимально быстро. В большинстве случаев вернуть деньги удастся. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, в первую очередь при ошибочном пополнении счета нужно сохранить чек, квитанцию или электронное уведомление, которые подтвердят совершенный платеж. Благодаря этим данным также удастся установить время операции и номер телефона, на который были зачислены деньги.

Следующим шагом должно стать обращение в службу поддержки оператора связи или в организацию, через которую была произведена оплата. При этом чем быстрее удастся это сделать, тем выше будет вероятность успешного возврата средств.

Немкин подчеркнул, что оператор может предложить процедуру переноса платежа или связаться с абонентом, получившим средства.

«Однако важно понимать, что в ряде случаев возврат может потребовать согласия владельца номера, на который ошибочно поступили деньги. Поэтому гарантировать автоматическое возмещение нельзя, особенно если получатель уже успел воспользоваться средствами», — предупредил он.

При этом парламентарий отметил, что подобной ситуацией могут попытаться воспользоваться мошенники. Злоумышленники часто звонят россиянам и заявляют, что они якобы случайно перевели средства на их счет телефона, после чего просят вернуть деньги на свои реквизиты. В такой ситуации особенно важно убедиться, что зачисление действительно произошло.

Ранее россиянам объяснили, когда у абонента могут забрать номер телефона.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!