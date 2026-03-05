Размер шрифта
Россиянам объяснили, когда у абонента могут забрать номер телефона

Юрист Ковалевская: номер телефона могут забрать при отсутствии активности
Абонент может лишиться своего номера телефона, если по нему нет активности или на нем сохраняется отрицательный баланс на протяжении 90 дней. В таких случаях номер отключают, а спустя время передают новому пользователю. Об этом РИАМО рассказала адвокат Яна Ковалевская.

«Молчание либо отрицательный баланс в течение 90 дней дают оператору право расторгнуть договор на предоставление услуг связи по данному номеру. При этом считается, что договор прекращен по инициативе самого абонента. В редких случаях срок составляет 180 дней, но, как правило, это именно 90», — объяснила специалист.

По ее словам, в течение первых двух месяцев после отключения номера оператор не заключает договор с другим абонентом. В этот период у прежнего пользователя сохраняется возможность восстановить свой номер. Для этого необходимо обратиться в колл-центр или в офис оператора связи.

При этом, как отметила эксперт, если телефонный номер оказался утрачен, а человек из-за этого понес убытки, встает вопрос о компенсации. Если будет установлено, что номер отключили незаконно, нужно будет доказать, что ущерб произошел именно по вине оператора связи. Однако в случае, когда договор был прекращен по инициативе самого абонента, выплата не предусмотрена.

Директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов до этого предупреждал, что смена номера мобильного телефона может представлять угрозу безопасности. Эксперт напомнил, что сейчас телефонный номер является идентификатором личности, поскольку привязан к банковским счетам, личным кабинетам, рабочим системам и государственным сервисам.

Ранее россиянам объяснили, зачем нужен реестр телефонов.

 
