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Общество

В Госдуме нашли способ сократить количество разводов в России

Депутат Останина: в России необходимо ввести бесплатную медиацию при разводе
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с ТАСС.

Она обратила внимание, что часто решение о разводе принимается сгоряча. Сейчас супругам дают три месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время муж и жена просто ожидают развода и не получают какой-либо помощи, заявила Останина.

«Органы власти должны быть заинтересованы в том, чтобы сохранить семью <…> Должна быть процедура за бюджетный счет, бесплатная для самих супругов», — подчеркнула депутат.

По словам Останиной, несмотря на то, что в России существует закон о медиации, обязательной медиации при ЗАГСах нет. Она призвала исправить эту ситуацию и ввести формат обязательного присутствия медиатора при разводе на государственном уровне.

Медиатор — это независимый профессиональный посредник, который помогает конфликтующим сторонам найти решение без судебного разбирательства. Его задача — создать условия для конструктивного диалога, чтобы стороны сами пришли к соглашению.

Ранее стало известно, сколько браков в России заключается повторно.

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