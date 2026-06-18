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Бизнес

Стало известно, какую сумму россияне готовы отдать за выпускной

Summit Group: 44% россиян закладывают на выпускной до ₽30 тысяч
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Около половины российских семей, 44%, планируют потратить на выпускной до ₽30 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса финтех-группы Summit Group.

По данным исследования, почти у 17% опрошенных затраты на праздник укладываются в сумму до ₽15 тыс., еще у 27% — в диапазон ₽15-30 тыс. Для 18% респондентов бюджет составил ₽30–50 тыс., для 9% — от ₽50 тыс. до ₽80 тыс. При этом каждый пятый участник опроса, 19%, закладывает на праздник более ₽80 тыс.

Главными статьями расходов, по данным опроса, стали наряд для выпускника и организация банкета или ресторана.

Кроме того, сообщается, что свыше половины российских семей, 56%, привлекли или планируют привлечь заемные средства для покрытия расходов на выпускной. При этом 30% опрошенных пока не использовали заемные инструменты, но рассматривают такую возможность.

До этого исследование финтех-компании ЮMoney и «Чек Индекса» показало, что минимальный набор для выпускницы (платье, обувь, аксессуары, салон) обойдется в 20 777 рублей, а для выпускника (костюм, рубашка, обувь, стрижка) — в 11 979 рублей.

Ранее стало известно, сколько российские школьники тратят на выпускной.

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