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Общество

«Смотрите на себя»: в Госдуме ответили, как реагировать, если ребенок напился на выпускном

Депутат Милонов: не стоит отрываться на ребенке, если он напился на выпускном
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Более чем в 40 российских регионах ограничили продажу алкоголя в день выпускных. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» ответил, как реагировать родителям, если ребенок все же напился на выпускной. Нет смысла ругать, если родитель сам позволяет себе выпивать, отметил он.

«Тут очень важно понять, как отвечать. Если отвечать как положено — конечно, надо отругать. Если вспомнить самих себя, то это получается лицемерие. Поэтому самое лучшее до проведения выпускного постараться с ребенком переговорить и объяснить, что вообще бывают всякие неприятные ситуации из-за алкоголя. Алкоголь — это зло, гадость, которая человеку нормальному не нужна. И все эти алкогольные азарты не более, чем дорога в ад», — подчеркнул он.

При этом не стоит перегибать с наказанием, считает депутат.

«Если уж и произошло что-то, ну не надо на ребенке отрываться — на себя посмотрите, на свой сизый нос, а потом уже ребенка ругайте. Вы-то какой пример ему подаете? Понятно, есть красавчики, типа меня — я вообще не пью. Но другие-то бухают. Что вы пинаете на ребенка, когда сами позволяете себе пивас всасывать ежевечерним образом? Смотрите на себя, а потом уже на ребенка», — подытожил Милонов.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школы «основы православия».

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