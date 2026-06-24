Еще в одном российском регионе ввели ограничения на продажу топлива

В Курганской области вводятся превентивные ограничения на продажу топлива для того, чтобы избежать создания ажиотажного спроса со стороны автомобилистов из других регионов, где такие меры уже действуют. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства, передает ТАСС.

«Ввод лимитов — это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос», — сказал заместитель губернатора по экономической политике Сергей Гаврин.

В регионе ограничения на отпуск топлива составляют не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива, на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива на один автомобиль. Заправляться в канистры запрещается. В региональном правительстве заверили, что такие меры помогут защитить добросовестных автолюбителей от тех, кто закупает топливо в больших объемах и перепродает его по высоким ценам.

В пресс-службе указали, что резких скачков цен на топливо не наблюдается. Там добавили, что департамент экономического развития постоянно проводит мониторинг ситуации. Экстренные службы обеспечены топливом в необходимом объеме.

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