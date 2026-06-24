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Общество

В Армении задержали координатора оппозиционного движения

РИА Новости: в Армении задержан координатор движения «Айакве» Чалабян
David Mdzinarishvili/Reuters

Оппозиционное армянское движение «Айакве» в социальных сетях объявило о задержании координатора Аветика Чалабяна, передает РИА Новости.

«В рамках очередного сфабрикованного уголовного дела был задержан координатор объединения «Айакве», общественно-политический деятель Аветик Чалабян», — говорится в публикации.

Другая информация не приводится.

В СК заявили Sputnik Армения, что Чалабяна задержали в рамках производства, которое расследуется в Следственном комитете.

В апреле инициатива «Айакве» присоединилась к блоку Самвела Карапетяна «Сильная Армения». Стороны договорились объединить усилия, чтобы отстранить действующих властей путем выборов и формирования новой национальной власти.

В начале июня в Армении состоялись выборы. В результате в парламент прошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно.

Ранее в России назвали «непростой» ситуацию с выборами в Армении.

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