Эксперт раскрыл способы сократить расходы на ЖКУ

Аналитик Бондарь: с наступлением лета россияне могут сократить расходы на ЖКУ

С наступлением лета россияне могут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он напомнил, что в летних платежках не должно быть графы за отопление, если регион перешел на оплату по факту потребления. При обнаружении данной графы в квитанции эксперт посоветовал обратиться в управляющую компанию для уточнения.

Также Бондарь посоветовал использовать ночные тарифы на электроэнергию, которые могут быть в три раза ниже дневных, и своевременно проводить поверку счетчиков воды с внесением данных в систему «Аршин».

Эксперт добавил, что управляющая компания также обязана ежегодно предлагать жильцам меры по энергосбережению дома.

В 2026 году тарифы ЖКХ в России индексируются в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября — в среднем на 8,7-15%.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект, которым предполагается перевести платежные документы за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал «Госуслуги», что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на «Госуслугах». Эта услуга останется бесплатной.

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