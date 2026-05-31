Россиянам раскрыли, как сэкономить 3 тысячи рублей в год на коммуналке

Некоторые россияне продолжают оплачивать коммунальные услуги, которыми не пользуются — можно сэкономить до трех тысяч рублей в год, исключив платежи за бесполезные радиоточку и ТВ-антенну в квартире. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Многие собственники квартир ежемесячно оплачивают услуги, которыми давно перестали пользоваться. Например, проводное радио и телевизионная антенна, плату за которые могут автоматически начислять в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Исключение ненужных опций заметно уменьшает расходы на ведение домашнего хозяйства. Коллективная антенна обходится примерно в 200 рублей каждый месяц, а за радиоточку приходится отдавать около 100 рублей. В итоге за 12 месяцев, вероятно, набежит сумма около 3 тысяч рублей. Процесс отключения телевизионного кабеля обычно происходит бесплатно. Снятие радиоприемника может потребовать оплаты пошлины, которая в столице может составлять от 100 до 400 рублей. Соответственно, в первый год финансовая нагрузка сразу должна снизиться», — предупредил он.

По словам Бондаря, отключить бесполезные услуги можно через приложение «Госуслуги.Дом». Чтобы изменения вступили в силу как можно скорее, стоит написать отказ до 20-х чисел текущего месяца, отметил эксперт.

«Процедура отключения радиоточки во многом зависит от конкретного города. В Москве и Санкт-Петербурге этой системой управляют Российские сети вещания и оповещения. В других поселениях за данные линии могут отвечать локальные провайдеры. Жителям необходимо направить официальный запрос в электронном виде. Для этого удобно задействовать мобильное приложение «Госуслуги.Дом» или государственную информационную систему ГИС ЖКХ. С телевизионным кабелем ситуация выглядит несколько иначе. Обслуживанием сети может заниматься сторонняя фирма, название которой указывается в платежном документе. Если отдельного упоминания оператора нет, то начисления, скорее всего, производит управляющая организация. Написать отказ можно также через обращение в вашу управляющую компанию в мобильном приложении «Госуслуги.Дом». В тексте достаточно указать просьбу прекратить начисление абонентской платы с определенной даты и расторгнуть соглашение. Желательно сделать это до 20 числа текущего месяца, чтобы изменения отразились уже в следующей квитанции», — подытожил Бондарь.

Ранее в Госдуме рассказали, как можно сэкономить на коммуналке при отъезде.