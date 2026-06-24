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Общество

Россиянам рассказали, как защититься от мошеннической схемы с фейковыми уведомлениями

Эксперт Вехов: лучшей защитой от фейковых уведомлений будет антивирус
Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники активно рассылают россиянам фейковые уведомления, в которых говорится о якобы удалении аккаунта в скором времени. Однако если пользователь попробует сохранить свой профиль с помощью кнопки «отменить удаление», он попадет на вредоносный сайт и потеряет свои личные данные. Об этом в разговоре с радио Sputnik предупредил эксперт в области информационной безопасности, профессор Виталий Вехов.

«Когда по каким-либо средствам связи или электронным сервисам приходят какие-либо уведомления от неизвестного отправителя, конечно, рекомендуется не открывать и просто их удалять эти сообщения путем перемещения в корзину или просто функция уничтожения», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, наиболее оптимальным способом защиты персональных данных будет антивирус. Это программное средство автоматически следит за всем, что приходит на устройство и уходит с него. В случае выявления вредоносного или подозрительного кода пользователь получает предупреждение, а сам контент может оказаться перемещен в карантин.

Кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский до этого предупреждал, что россиянам могут поступать мошеннические звонки со знакомых номеров. Эксперт объяснил, что злоумышленники маскируют свой настоящий номер телефона с помощью специального программного обеспечения или сервисов IP-телефонии. В итоге пользователь может получить звонок якобы от родственника или даже от правоохранительных органов.

Ранее эксперт назвал признаки мошенничества при онлайн-покупках.

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