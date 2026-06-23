Россиян предупредили о мошеннических звонках со знакомых номеров

Россиянам могут поступать мошеннические звонки со знакомых номеров. Злоумышленники маскируют свой настоящий номер телефона с помощью специального программного обеспечения или сервисов IP-телефонии. Об этом в разговоре с RT предупредил кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

Эксперт объяснил, что мошенники маскируют собственный номер так, что на экране телефона жертвы отображается любой знакомый ей номер, который выберут злоумышленники. В итоге пользователь может получить звонок якобы от родственника и даже от правоохранительных органов. Однако это будет не физический источник звонка, а идентификатор, переданный сетью связи.

«Схемы обмана с использованием подмены номера могут быть разными. Классический пример — звонок от имени сотрудника банка, который сообщает о подозрительной операции и пытается выведать коды подтверждения или данные карты. Другой распространенный сценарий — звонок от имени родственника, попавшего в беду, с просьбой срочно перевести деньги. Чтобы убедить вас, мошенники могут даже использовать технологии клонирования голоса на основе записей из открытых источников», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что таким образом мошенники пытаются завоевать доверие жертвы, вызвать у нее стресс и вынудить совершить действие, которое приведет к потере личных данных или денежных средств.

Для того чтобы избежать обмана, следует прекращать телефонный разговор, если в ходе него начинает затрагиваться тема финансов, кодов из смс, паролей и каких-либо срочных действий. Если звонок поступил якобы от банка, нужно положить трубку и самостоятельно перезвонить на официальный номер организации, который указан на сайте.

Контент-аналитик, эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова до этого предупреждала, что мошенники начали создавать поддельные сайты, которые имитируют официальные ресурсы Международной федерации футбола (FIFA).

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с амулетами от «финансовых трудностей».