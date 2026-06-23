Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Эксперт назвал признаки мошенничества при онлайн-покупках

Инженер Двилянский: слишком низкие цены в онлайн-магазине должны насторожить
Shutterstock

Онлайн-шопинг — большое поле для мошенников. Причем охотятся они не только за деньгами жертв, но и за персональными данными, чтобы потом использовать их для оформления кредитов и взлома других аккаунтов. Об этом в интервью RT предупредил доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

«Если вы видите цену значительно ниже рыночной на популярный товар, это первый и самый яркий красный флаг. Слишком выгодное предложение почти всегда является приманкой для перехода на фишинговый сайт-двойник или для сбора предоплаты за несуществующий товар», — отметил эксперт.

Также «продавец» может настаивать на переводе на карту физлица, требовать оплатить товар через неизвестные платежные системы или продиктовать код из смс для «проверки» — это 100%--ные признаки мошенничества, добавил он.

До этого Двилянский говорил, что россиянам могут поступать мошеннические звонки со знакомых номеров. Злоумышленники, по его словам, маскируют свой настоящий номер телефона с помощью специального программного обеспечения или сервисов IP-телефонии.

Ранее эксперт объяснил, как мошенники выбирают жертв на улице.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!