Эксперт назвал признаки мошенничества при онлайн-покупках

Онлайн-шопинг — большое поле для мошенников. Причем охотятся они не только за деньгами жертв, но и за персональными данными, чтобы потом использовать их для оформления кредитов и взлома других аккаунтов. Об этом в интервью RT предупредил доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

«Если вы видите цену значительно ниже рыночной на популярный товар, это первый и самый яркий красный флаг. Слишком выгодное предложение почти всегда является приманкой для перехода на фишинговый сайт-двойник или для сбора предоплаты за несуществующий товар», — отметил эксперт.

Также «продавец» может настаивать на переводе на карту физлица, требовать оплатить товар через неизвестные платежные системы или продиктовать код из смс для «проверки» — это 100%--ные признаки мошенничества, добавил он.

До этого Двилянский говорил, что россиянам могут поступать мошеннические звонки со знакомых номеров. Злоумышленники, по его словам, маскируют свой настоящий номер телефона с помощью специального программного обеспечения или сервисов IP-телефонии.

Ранее эксперт объяснил, как мошенники выбирают жертв на улице.