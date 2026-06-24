Россиянка погубила знакомую во время ссоры и подожгла ее

В Новосибирской области осудили женщину, которая погубила и подожгла знакомую

В Новосибирской области перед судом предстала 52-летняя женщина, которая погубила и подожгла знакомую. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в июне прошлого года в городе Болотное. Неоднократно судимая местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в гости к знакомой и поссорилась с ней из-за малозначительного повода. Во время конфликта гостья перекрыла оппонентке кислород — она не выжила. Затем злоумышленница облила все горючей жидкостью и подожгла, чтобы скрыть следы содеянного.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК. Ей назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Кузбассе три подруги подожгли кафе, откуда их выгнали из-за конфликта.