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Общество

Россиянка погубила знакомую во время ссоры и подожгла ее

В Новосибирской области осудили женщину, которая погубила и подожгла знакомую
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Новосибирской области перед судом предстала 52-летняя женщина, которая погубила и подожгла знакомую. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в июне прошлого года в городе Болотное. Неоднократно судимая местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в гости к знакомой и поссорилась с ней из-за малозначительного повода. Во время конфликта гостья перекрыла оппонентке кислород — она не выжила. Затем злоумышленница облила все горючей жидкостью и подожгла, чтобы скрыть следы содеянного.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК. Ей назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Кузбассе три подруги подожгли кафе, откуда их выгнали из-за конфликта.

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