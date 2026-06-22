В Кузбассе три подруги подожгли кафе, откуда их выгнали из-за конфликта

В Кемеровской области трех женщин задержали за поджог на 3,5 млн рублей

В Кемеровской области троих подруг задержали по подозрению в умышленном поджоге. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщины отдыхали в кафе на цокольном этаже одного из торговых центров в Прокопьевске. После употребления алкоголя у них возник конфликт с другими посетителями, переросший в драку. Когда охранник попросил их покинуть заведение, подруги вызвали такси и уехали, но решили вернуться и отомстить.

Злоумышленницы нашли канистру с бензином, облили горючим деревянные палеты в зоне погрузки и подожгли. К этому моменту кафе уже было закрыто, поэтому никто не пострадал, однако сумма ущерба составила около 3,5 млн рублей.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент поджога, после чего правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Женщинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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