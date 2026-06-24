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Общество

Диетолог рассказал о самом полезном варианте котлет

Диетолог Поляков: котлеты из домашнего фарша являются самыми полезными
Shutterstock

Наиболее полезными для здоровья котлетами являются те, которые приготовлены из свежего домашнего фарша. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Полезными можно считать котлеты, которые сделаны из домашнего свежеприготовленного фарша, где есть мясо, специи, лук, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости», — сказал Поляков.

По его словам, этот вариант котлет является оптимальным. Соль в блюдо можно добавить по вкусу, отметил врач.

Он также добавил, что этот вариант белка хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и приносит пользу организму.

Американские исследователи выяснили, что постные котлеты из свинины эффективнее всего способствуют восстановлению и росту мышц после силовых нагрузок. Согласно их статье, этот продукт действует значительно лучше более жирных типов мяса.

В эксперименте приняли участие физически активные взрослые добровольцы. После интенсивной силовой тренировки участники получили бургер из нежирной свинины либо из жирной свинины. Третьей группе предоставили углеводный напиток.

Ранее были названы продукты, которые нельзя мыть перед готовкой.

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