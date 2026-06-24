Диетолог рассказал о самом полезном варианте котлет

Наиболее полезными для здоровья котлетами являются те, которые приготовлены из свежего домашнего фарша. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Полезными можно считать котлеты, которые сделаны из домашнего свежеприготовленного фарша, где есть мясо, специи, лук, возможно, с добавлением яйца для улучшения клейкости», — сказал Поляков.

По его словам, этот вариант котлет является оптимальным. Соль в блюдо можно добавить по вкусу, отметил врач.

Он также добавил, что этот вариант белка хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и приносит пользу организму.

Американские исследователи выяснили, что постные котлеты из свинины эффективнее всего способствуют восстановлению и росту мышц после силовых нагрузок. Согласно их статье, этот продукт действует значительно лучше более жирных типов мяса.

В эксперименте приняли участие физически активные взрослые добровольцы. После интенсивной силовой тренировки участники получили бургер из нежирной свинины либо из жирной свинины. Третьей группе предоставили углеводный напиток.

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