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Общество

В Кузбассе четвертые сутки ищут пропавшего на сапборде мужчину

SHOT: в Кузбассе на Бирюзовом озере бесследно исчез мужчина на сапборде
ЛизаАлерт

В Кемеровской области четвертые сутки продолжаются поиски мужчины, который пропал во время прогулки на сапборде по озеру Бирюзовому. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 55-летний Игорь Ш. отправился кататься на сапборде по озеру в окрестностях Междуреченска 21 июня. Очевидцы рассказали, что видели его возле одной из местных баз отдыха, после чего мужчина исчез.

К настоящему моменту найти пропавшего не удалось. В поисковой операции участвуют спасатели, волонтеры и родственники мужчины. Они обследуют береговую линию и акваторию озера.

Бирюзовое озеро представляет собой бывший угольный карьер глубиной более 50 метров, который после завершения разработки заполнился грунтовыми водами. Его максимальная длина составляет около 2,4 км, а ширина — примерно 350 метров.

До этого в Иркутске мальчик упал в реку при попытке сделать фото на телефон. Ребенка унесло течением, и его местонахождение до настоящего времени не установлено. По факту инцидента следственный отдел по Ленинскому району Иркутска возбудил уголовное дело.

Ранее пятеро подростков застряли посреди реки на самодельном плоту.

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