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Общество

В России заболеваемость гепатитом С превысила плановый показатель

Заболеваемость гепатитом С превысила плановый показатель почти на треть
Shutterstock

Заболеваемость гепатитом С в России в 2025 году составила 40,77 случая на 100 000 населения, что примерно на 31% выше планового значения, закрепленного в госпрограмме «Развитие здравоохранения». Об этом пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что плановый уровень заболеваемости был достигнут в 18 из 85 регионов России.

При этом у большей части пациентов гепатит С протекает бессимптомно и выявляется во время диспансеризации, догоспитальной подготовки или при посещении врача узкого профиля. Как отмечает издание, между временем инфицирования и установлением диагноза может пройти несколько лет.

В заключении Счетной палаты говорится, что более значительное, чем планировалось, значение показателя распространенности заболевания связано с улучшением качества диагностики в стране и, как следствие, ростом выявляемости. В России реализуется план по борьбе с инфекцией, происходит расширение скрининговых программ. Так, в 2024 году в порядок диспансеризации власти включили исследование на антитела к гепатиту С для граждан старше 25 лет.

Гепатит C – это острое или хроническое инфекционное заболевание. Оно возникает после заражения вирусом гепатита С, поражает ткани печени и может привести к тяжелым осложнениям, в частности, циррозу или раку печени.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что в 2025 году в России зафиксировано значительное снижение заболеваемости по 13 различным заболеваниям.

По информации ведомства, в сравнении со среднемноголетними показателями заболеваемости за 2013–2019 годы и 2022–2024 годы, наибольшее снижение в 2025 году наблюдается по гепатиту В — в 3,1 раза, дизентерии — в 2,3 раза, гонококковой инфекции — в 2,4 раза, менингиту — в 2,7 раза, туляремии — в 2,7 раза, псевдотуберкулезу — в 2,5 раза и лептоспирозу — в 1,8 раза. Также в два раза уменьшилось количество случаев астраханской пятнистой лихорадки.

Ранее академик назвал две причины всплеска заболеваемости гемофильной инфекцией в России.

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