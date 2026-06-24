Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Роспотребнадзоре раскрыли, сколько случаев лихорадки денге зафиксировали в России

Роспотребнадзор: в России зафиксировали 127 завозных случаев лихорадки денге
Global Look Press

В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев лихорадки денге, а за пять месяцев 2026 года — уже 127. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве уточнили, что всего в мире с начала года зафиксировали порядка 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой денге в 68 странах.

«Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как объяснила пресс-служба, риск распространения лихорадки денге на территории РФ отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

5 июня глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что испытания вакцины от лихорадки денге проведут на территории России, а после — в странах Латинской Америки. Исследования помогут обеспечить полное представление о безопасности и хорошей переносимости этой вакцины.

Ранее российским туристам рассказали, в каких странах можно заразиться лихорадкой денге.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!