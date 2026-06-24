В Роспотребнадзоре раскрыли, сколько случаев лихорадки денге зафиксировали в России

В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев лихорадки денге, а за пять месяцев 2026 года — уже 127. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве уточнили, что всего в мире с начала года зафиксировали порядка 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой денге в 68 странах.

«Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как объяснила пресс-служба, риск распространения лихорадки денге на территории РФ отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

5 июня глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что испытания вакцины от лихорадки денге проведут на территории России, а после — в странах Латинской Америки. Исследования помогут обеспечить полное представление о безопасности и хорошей переносимости этой вакцины.

Ранее российским туристам рассказали, в каких странах можно заразиться лихорадкой денге.