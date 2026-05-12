Российским туристам рассказали, в каких странах можно заразиться лихорадкой Денге

Российские туристы могут заразиться лихорадкой Денге только в тропиках. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя заявление европейских медиков о «тревожной тенденции» по лихорадке Денге на Мальдивах.
По словам врача, потенциально это возможно примерно в 100 странах, в том числе в Таиланде и Индии.
«Вот там можно заразиться, потому что это вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые, то есть комары. Соответственно, там, где они живут, в природной среде эти насекомые, там и есть источник заражения», — объяснила Чернышова.
При этом она добавила, что в России нет ни одного зарегистрированного местного случая заражения.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова до этого сообщила, что в России разработана вакцина от лихорадки денге. Скворцова уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги. В настоящий момент начались ее клинические испытания.
