Российским туристам рассказали, в каких странах можно заразиться лихорадкой Денге

Врач Чернышова: заразиться лихорадкой Денге можно только в тропиках

Российские туристы могут заразиться лихорадкой Денге только в тропиках. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя заявление европейских медиков о «тревожной тенденции» по лихорадке Денге на Мальдивах.

По словам врача, потенциально это возможно примерно в 100 странах, в том числе в Таиланде и Индии.

«Вот там можно заразиться, потому что это вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые, то есть комары. Соответственно, там, где они живут, в природной среде эти насекомые, там и есть источник заражения», — объяснила Чернышова.

При этом она добавила, что в России нет ни одного зарегистрированного местного случая заражения.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова до этого сообщила, что в России разработана вакцина от лихорадки денге. Скворцова уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги. В настоящий момент начались ее клинические испытания.

