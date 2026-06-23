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Общество

Парижский Диснейленд ограничил работу аттракционов из-за аномальной жары

Le Figaro: Диснейленд в Париже остановил работу аттракционов из-за жары
Jacques Brinon/AP

Диснейленд в Париже временно приостановил работу ряда уличных аттракционов на фоне аномально высокой температуры воздуха, установившейся в большинстве регионов Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Ограничения затронули прежде всего аттракционы, где посетителям приходится длительное время находиться под прямыми солнечными лучами или ожидать своей очереди на открытом воздухе. Кроме того, администрация парка скорректировала программу уличных представлений, включая вечерние шоу, чтобы сократить время пребывания актеров и гостей на улице.

Также по распоряжению властей департамента были отменены пиротехнические представления. Такая мера связана с повышенным риском возникновения природных пожаров в условиях жаркой и сухой погоды.

Во Франции в последние дни сохраняются высокие температуры, из-за чего власти и организации принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности населения. Так, в ночь с 22 на 23 июня стала самой жаркой во Франции с начала метеонаблюдений в 1947 году.

С сегодняшнего дня в 54 французских департаментах введен наивысший (красный) режим погодной опасности из-за жары. СМИ подчеркивают, что это беспрецедентная ситуация. До этого такой же режим погодной угрозы действовал в 36 департаментах.

Ранее отдыхающим во Франции туристам запретили пить алкоголь из-за жары.

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