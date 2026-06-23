Ночная жара во Франции побила исторический рекорд

Météo-France: ночь на 23 июня во Франции поставила исторический рекорд по жаре

Ночь с 22 на 23 июня стала самой жаркой во Франции с начала метеонаблюдений в 1947 году. Об этом сообщает TF1 Info со ссылкой на данные Météo-France.

Средняя минимальная температура по стране, рассчитанная по показателям с 30 опорных станций, составила 21,6°C, побив прежний рекорд — 21,4°C, установленный 25 июля 2019 года.

В нескольких городах были зафиксированы экстремально высокие ночные температуры: 26,9°C в Шоле, 26,2°C в Пуатье и Лиможе, 26°C в Ренне, 25,7°C в Гавре, 24,6°C в Бурже и 24°C в Туре.

Абсолютный максимум ночной жары отмечен в коммуне Пузож департамента Вандея — 28,7°C.

Эта рекордно жаркая ночь последовала за самым жарким днем в истории страны: средний температурный показатель за 22 июня достиг 37,8°C, что на 0,1°C выше предыдущего максимума, зафиксированного 5 августа 2003 года.

С сегодняшнего дня в 54 французских департаментах введен наивысший (красный) режим погодной опасности из-за жары. СМИ подчеркивают, что это беспрецедентная ситуация. До этого такой же режим погодной угрозы действовал в 36 департаментах.

Ранее отдыхающим во Франции туристам запретили пить алкоголь из-за жары.