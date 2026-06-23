В Перми чиновники приложили летние фотографии к отчету об уборке снега

Пермские чиновники отчитались об уборке снега с опозданием на пять месяцев, приложив в качестве доказательства сделанные летом фотографии. Об этом сообщается в паблике «Пермь с огоньком» со ссылкой на местную жительницу.

Женщина по имени Наталья воспользовалась порталом «Управляем вместе» на снежные завалы в проезде между кварталами в Свердловском районе. Она указывала, что снег не убирали с начала зимы, поэтому парковку замело, автомобили не могут нормально разъехаться, а мусоровозу трудно добраться до контейнерной площадки.

По ее словам, в районной администрации ей сначала сообщили, что перенаправили запрос в обслуживающую организацию, потом посетовали на обильные снегопады и связанный с ними «авральный режим», а после этого признали, что снег все еще не убран, и якобы вновь обратились к подрядчику.

Окончательный ответ на свою жалобу Наталья получила 22 июня. В нем говорилось, что «работы по уборке снега проведены по графику, а территория находится в нормативном состоянии», а в качестве подтверждения прилагались сделанные летом фотографии, на которых вместо сугробов запечатлены зеленые кусты и трава.

Ранее во Владимире трактор убрал несуществующий снег.