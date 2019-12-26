В сети высмеяли уборку несуществующего снега во Владимире
Пользователи сети посмеялись над уборкой несуществующего снега во Владимире. Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» «Подслушано во Владимире».
На кадрах снегоуборочный трактор медленно движется по сухой улице и имитирует ковшом уборку снега.
Пользователи посмеялись над коммунальными службами города, оставив десятки комментариев.
Ранее в социальных сетях сообщества «Синие ведерки» появилось видео, на котором видно, как снегоуборочные машины чистят несуществующий снег на улицах Москвы.