В сети высмеяли уборку несуществующего снега во Владимире

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Пользователи сети посмеялись над уборкой несуществующего снега во Владимире. Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» «Подслушано во Владимире».

На кадрах снегоуборочный трактор медленно движется по сухой улице и имитирует ковшом уборку снега.

Пользователи посмеялись над коммунальными службами города, оставив десятки комментариев.

Ранее в социальных сетях сообщества «Синие ведерки» появилось видео, на котором видно, как снегоуборочные машины чистят несуществующий снег на улицах Москвы.