Сбежавший от мясника бык ранил трех человек в Китае

В Китае бык сбежал от мясника и ранил трех человек, пишет Mothership.

В китайском городе Чанша бык, сбежавший с территории оптового рынка, ранил трех человек, прежде чем был пойман. По предварительным данным, животное убежало от продавца говядины на одном из местных рынков.

Очевидцы рассказали, что испуганный бык выбежал на городские улицы и начал хаотично перемещаться по району. Двое мужчин получили травмы в результате прямого столкновения с быком, еще один человек также оказался ранен во время происшествия.

Свидетели сообщили, что прохожие пытались укрыться от разъяренного животного за торговыми палатками и придорожными киосками. После поступления сообщений на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Владельцы животного оперативно уведомили правоохранительные органы о побеге. Для предотвращения новых нападений и обеспечения безопасности жителей было принято решение ликвидировать быка.

Ранее на видео попало, как бык сбежал с бойни и разгромил парикмахерскую.