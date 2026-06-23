Хирург предупредил о последствиях неудачной пересадки волос

В России ежегодно растет спрос на пересадку волос: рынок трансплантации продолжает увеличиваться как в стране, так и во всем мире. По данным отраслевых исследований, мировой рынок таких операций ежегодно прибавляет около 7–9%, а число пациентов продолжает расти. При этом вместе с популярностью процедуры увеличивается и количество людей, которым приходится исправлять последствия неудачных вмешательств, рассказал «Газете.Ru» к. м. н., хирург клиники Real Trans Hair Иван Двинских.

«Люди приходят на пересадку волос не только за внешними изменениями. Многие связывают с операцией начало нового этапа жизни: хотят чувствовать себя увереннее, строят личные планы, рассчитывают изменить отношение к себе. Когда результат оказывается неудачным, последствия бывают не только медицинскими, но и психологическими», — отметил специалист.

По словам врача, в клинике ежегодно проводят до 150 реконструктивных процедур пациентам, которые ранее уже перенесли пересадку волос в других медицинских центрах.

«На личном опыте я вижу, что исправлять чужие ошибки зачастую намного сложнее, чем выполнить первичную операцию качественно. В реконструктивной хирургии мы ограничены тем ресурсом, который сохранился после первого вмешательства», — рассказал Двинских.

Одним из самых серьезных последствий неудачной операции специалисты называют повреждение донорской зоны — участка, из которого извлекаются графты для пересадки.

«Донорская зона — ограниченный ресурс. Если забор материала проведен агрессивно или без соблюдения технологии, ее возможности могут быть значительно снижены. Иногда ресурс оказывается настолько истощен, что возможности дальнейшей коррекции становятся крайне ограниченными», — пояснил врач.

Еще одна распространенная проблема — низкая приживаемость графтов и неестественный результат.

«Волосы могут вырасти, но выглядеть неестественно: неправильное направление роста, неравномерная плотность или неудачно сформированная линия роста волос. Исправить такие последствия значительно сложнее, чем избежать их изначально», — отметил специалист.

Кроме того, пациенты могут сталкиваться с длительными воспалительными процессами и ухудшением состояния кожи головы.

Однако, по словам хирурга, наиболее тяжелыми нередко оказываются именно психологические последствия.

«Нередко человек приходит на операцию с ощущением, что начинает новую жизнь. А после неудачного вмешательства сталкивается с разочарованием, тревогой и потерей уверенности в себе. Мы видим пациентов, которые после такого опыта годами не решаются снова обратиться за помощью», — подчеркнул Двинских.

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