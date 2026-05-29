«Начинают выпадать уже в 20 лет»: россияне стремительно теряют волосы в молодом возрасте

Врач Орловский: все чаще первые признаки потери волос наступают в 18–25 лет

Хронический стресс, недосып и эмоциональное выгорание все чаще становятся причиной ранней потери волос у все более молодых людей. Если раньше выраженное поредение волос чаще развивалось после 35–40 лет, то теперь первые признаки проблемы нередко появляются уже в 18–25 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в клинике пересадки волос Real Trans Hair.

«Волосяной фолликул — маленькая, но сложная структура организма. Стресс, хронические заболевания, вредные привычки и другие негативные факторы могут запускать генетически обусловленный процесс раньше, чем это произошло бы без их влияния», — поделился хирург Real Trans Hair Владимир Орловский.

По словам специалистов, особенно часто врачи сегодня сталкиваются с андрогенетической алопецией — формой потери волос, связанной с генетической чувствительностью волосяных фолликулов к дигидротестостерону, активной форме тестостерона.

«Первые признаки могут проявиться уже в 18–25 лет, а к 30–35 годам процесс может резко ускориться. Наследственность остается ключевым фактором риска», — говорит Орловский.

У женщин проблема чаще развивается позже, однако процесс могут запускать гормональные изменения после родов, колебания уровня эстрогенов и менопауза.

Дополнительными факторами риска врачи называют дефицит железа, цинка, витаминов группы B и витамина D, а также постоянный недосып и высокую нагрузку на нервную систему.

При этом специалисты предупреждают: многие пациенты теряют время на самостоятельное лечение.

«Люди начинают использовать широко рекламируемые шампуни, маски, витамины и домашние методы вместо того, чтобы обратиться к трихологу. В результате проблема продолжает прогрессировать», — объясняет трихотрансплантолог.

По словам врачей, на ранней стадии процесс еще можно замедлить без пересадки.

«Это возможно, пока нет выраженной зоны без волос. Когда волосы выпали полностью, помочь может только пересадка», — уточнили в клинике.

Эксперты также назвали мифы, которые мешают людям вовремя обратиться за помощью. Один из самых распространенных — убеждение, что частое мытье головы провоцирует потерю волос. Врачи подчеркивают, что шампуни и уходовые средства не разрушают фолликулы и не вызывают алопецию.

Еще один популярный миф связан с окрашиванием волос. По словам специалистов, краска воздействует только на стержень волоса, а не на фолликул. Однако агрессивные составы действительно могут повреждать волосы и вызывать ожоги кожи головы.

Также врачи опровергли мнение о том, что головные уборы провоцируют потерю волос. Опасность, по словам экспертов, представляют только слишком тесные шапки и кепки, нарушающие микроциркуляцию крови.

Отдельно специалисты прокомментировали влияние сильных эмоциональных потрясений.

«Стресс может провоцировать телогеновое выпадение волос — равномерное поредение по всей голове. Но такая реакция обычно развивается через два-три месяца после травмирующего события», — пояснил Орловский.

