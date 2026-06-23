Турист остался парализованным после прыжка в море

Британский турист получил тяжелую травму позвоночника во время отдыха в Испании после неудачного прыжка в воду, пишет Need to Know. По словам родственников, врачи не исключают, что он может навсегда потерять способность самостоятельно ходить.

Как пишут СМИ, Арди Баллиу отдыхал вместе с другом и решил нырнуть в море головой вперед. После прыжка мужчина не появился на поверхности в течение длительного времени, что вызвало тревогу у его приятеля. На помощь пришли находившиеся поблизости отдыхающие, которые вытащили пострадавшего из воды до прибытия экстренных служб.

По словам очевидцев, находясь на берегу в ожидании медиков, британец сообщил, что не чувствует ног. Позже врачи диагностировали у него множественные переломы позвоночника, включая повреждение первого шейного позвонка. После госпитализации мужчину поместили в отделение интенсивной терапии, где он остается до сих пор. Родственники сообщили, что врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое и предупреждают о возможных долгосрочных последствиях травмы.

В настоящее время медики постепенно снижают дозировку седативных препаратов, чтобы оценить способность пациента самостоятельно дышать. Если дыхательная функция окажется недостаточной, ему может потребоваться длительная респираторная поддержка. В противном случае врачи планируют установить трахеостому, которая позволит облегчить дыхание, прием пищи и общение.

Семья Арди заявляет, что впереди его ждет длительное лечение и реабилитация, а окончательный прогноз относительно восстановления функций организма пока остается неопределенным.

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