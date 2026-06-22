Женщина осталась парализованной из-за подруги, толкнувшей ее в бассейн на девичнике

Жительница США осталась парализованной после того, как подруга толкнула ее в бассейн на девичнике, пишет LADBible.

Рашель Чапман готовилась к свадьбе со своим женихом Крисом. Во время девичника в штате одна из подруг в шутку толкнула ее в бассейн. Американка ударилась головой о дно и сломала шейные позвонки.

По словам женщины, сразу после удара она потеряла чувствительность тела ниже груди. Пострадавшую госпитализировали, после чего она провела десять дней в отделении интенсивной терапии и несколько месяцев проходила реабилитацию.

Из-за травмы свадьбу пришлось перенести. Вместо медового месяца пара столкнулась с длительным лечением и значительными медицинскими расходами. Несмотря на произошедшее, Рашель не стала публично обвинять подругу, которая случайно стала причиной случившегося.

Более того, некоторое время женщины продолжали поддерживать отношения. Однако спустя несколько лет Чапман призналась, что дружба постепенно сошла на нет, и после рождения дочери она окончательно прекратила общение. Сегодня Чапман активно рассказывает о жизни людей с инвалидностью в социальных сетях и занимается адаптивным спортом. Она играет в регби на колясках, катается на специальном велосипеде, занимается теннисом и даже прыгает с парашютом.

Женщина также выступает против распространенных стереотипов о родительстве среди людей с ограниченными возможностями. По ее словам, инвалидность не мешает создавать семью и воспитывать детей.

Ранее мужчина сходил на массаж и едва не остался парализованным ниже груди.