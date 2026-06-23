Россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковыми повестками в суд

Мошенники начали отправлять россиянам фейковые повестки в суд от имени подразделений УБК МВД России. Об этом сообщило управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства в канале в мессенджере «Макс».

«Фиксируются случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений УБК МВД России. Это одна из разновидностей мошеннических атак с «обратным звонком», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в таких письмах мошенники представляются полицейскими, следователями или офицерами. Злоумышленники могут угрожать «серьезными юридическими мерами», если получатель сообщения не ответит на фейковую повестку в течение суток, добавили в ведомстве.

23 июня в пресс-службе компании F6 сообщили, что мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая пользователям проверить наличие долгов, штрафов, отследить посылки или получить различные персональные отчеты через поддельные онлайн-сервисы. После ввода данных пользователю демонстрируется сообщение о якобы найденных проблемах или нарушениях вне зависимости от того, какая информация была указана.

Ранее россиян предупредили о мошеннических звонках со знакомых номеров.