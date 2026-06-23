Аналитик рассказал о росте расходов россиян на отношения

Рост стоимости подарков и цен на совместный досуг со второй половинкой вынуждает россиян искать искать дополнительный источник дохода ради поддержания отношений. При этом главной статьей расходов становится отдых и путешествия с партнером. Об этом газете «Известия» рассказал ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев.

По словам специалиста, существенная часть бюджета уходит не только на совместный отдых и поездки, но и на походы в рестораны. Также россияне тратят значительную часть средств на подарки. При этом женщины также выделяют деньги на подготовку к свиданиям, пользуясь услугами салонов красоты и приобретая новую одежду с косметикой.

«Инфляция напрямую влияет на стоимость романтики, повышая цены на билеты, транспорт и услуги общепита. Наблюдается возникновение явления «френдфляции», когда привычный неформальный досуг превращается в дорогую оплачиваемую услугу. В ответ на это молодежь все чаще отдает приоритет впечатлениям, а не материальным вещам», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что для многих мужчин финансовый вопрос затрагивает тему личной реализации и соответствия социальной роли. Они могут воспринимать нехватку средств на ухаживания за избранницей как профессиональную неудачу. На фоне этого мужчины устраиваются на вторую работу, пытаясь соответствовать ожиданиям и общественным установкам о роли добытчика.

До этого исследование аналитиков ювелирного бренда SOKOLOV показало, что больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты.

Ранее стало известно, что каждый пятый мужчина подрабатывает ради отношений.