Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Каждый пятый мужчина подрабатывает ради отношений

Более 20% опрошенных мужчин искали подработку из-за трат на свидания
La Famiglia/Shutterstock/FOTODOM

Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой гибкой занятости Ventra Go! и приложением для знакомств Мамба (есть у «Газеты.Ru»).

22% мужчин признались, что им приходилось искать дополнительный заработок из-за расходов на романтические отношения. Еще половина респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из-за связанных с этим трат.

При этом большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин.

Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидания по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. Половина опрошенных мужчин и 77% женщин считают, что платить на свидании должен мужчина. Почти две трети мужчин сообщили, что всегда оплачивают встречи самостоятельно. Лишь 4% мужчин и 3% женщин выступают за формат «50 на 50».

Женщины в целом положительно относятся к идее дополнительного заработка ради отношений. Почти половина опрошенных женщин считают мужчину, который берет подработку ради совместного досуга и подарков, более ответственным и надежным. Еще треть воспринимают это как признак серьезного отношения к партнеру.

Чаще всего дополнительные деньги россияне тратят на совместный отдых. Такой вариант выбрали 43% мужчин и 62% женщин. Среди других популярных статей расходов мужчины назвали кафе и рестораны (37%), подарки (35%), а также аренду жилья и совместный быт (18%).

Женщины после совместного отдыха чаще всего указывали подарки (43%), походы в кафе и рестораны (33%), расходы на внешний вид и подготовку к свиданиям (24%), а также затраты на жилье и быт (23%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее психолог объяснила, как пережить резкое исчезновение партнера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!