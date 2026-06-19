Каждый пятый мужчина подрабатывает ради отношений

Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой гибкой занятости Ventra Go! и приложением для знакомств Мамба (есть у «Газеты.Ru»).

22% мужчин признались, что им приходилось искать дополнительный заработок из-за расходов на романтические отношения. Еще половина респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из-за связанных с этим трат.

При этом большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин.

Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидания по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. Половина опрошенных мужчин и 77% женщин считают, что платить на свидании должен мужчина. Почти две трети мужчин сообщили, что всегда оплачивают встречи самостоятельно. Лишь 4% мужчин и 3% женщин выступают за формат «50 на 50».

Женщины в целом положительно относятся к идее дополнительного заработка ради отношений. Почти половина опрошенных женщин считают мужчину, который берет подработку ради совместного досуга и подарков, более ответственным и надежным. Еще треть воспринимают это как признак серьезного отношения к партнеру.

Чаще всего дополнительные деньги россияне тратят на совместный отдых. Такой вариант выбрали 43% мужчин и 62% женщин. Среди других популярных статей расходов мужчины назвали кафе и рестораны (37%), подарки (35%), а также аренду жилья и совместный быт (18%).

Женщины после совместного отдыха чаще всего указывали подарки (43%), походы в кафе и рестораны (33%), расходы на внешний вид и подготовку к свиданиям (24%), а также затраты на жилье и быт (23%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

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