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Общество

Стало известно, сколько россиян покупали подарок после ссоры без осознания своей вины

SOKOLOV: больше половины россиян дарили партнеру подарок после ссоры
Dmitry Galaganov/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков ювелирного бренда SOKOLOV.

Согласно результатам опроса, 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов. Также 49% россиян зачастую ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% — из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Помимо этого, причинами разногласий нередко становятся невыполненные обещания, ревность и грубый тон.

Самым популярным способом помириться после подобных конфликтов оказался откровенный разговор в сочетании с небольшим знаком внимания. За такой вариант проголосовали 25% опрошенных. Другие 19% респондентов придерживаются мнения, что для завершения ссоры достаточно честного разговора без подарка, а еще 15% россиян привыкли мириться с помощью совместного отдыха или прогулки.

При этом материальные подарки редко воспринимаются как полноценное решение неприятной ситуации. 53% участников опроса считают, что они эффективным только в сочетании с искренними извинениями. Другие 17% респондентов назвали подобные жесты попыткой избежать разговора о ссоре.

«Чаще всего в качестве извинений россияне дарят цветы (27%), сладости (26%) или украшение (19%). Так, самым популярным вариантом для примирения среди украшений оказалось кольцо — его выбрали 30% россиян. На втором месте серьги (24%), а третью строчку заняли часы (17%)», — подчеркнули эксперты.

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, психолог Вера Никишина до этого говорила, что полностью избежать бытовых конфликтов в отношениях невозможно. Однако, по ее словам, существует два способа снизить их количество. Нужно изначально обсудить нормы и правила уклада жизни, а также уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху в моменте, когда быт становится обыденностью.

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