Эксперт объяснил, как мошенники выбирают жертв на улице

Уличные мошенники чаще всего выбирают в качестве жертвы людей в подавленном состоянии, поскольку они более подвержены манипуляциям. Об этом RT сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

По словам эксперта, злоумышленники определяют состояние человека по его походке.

«В том числе и подавленное состояние ввиду хронического стресса. При этом человек может адаптироваться к этому состоянию через реакцию «стой и замри», — объяснил он.

Такая реакция также оказывает влияние на общую конструкцию тела. Специалист подчеркнул, что человек в этом состоянии старается экономить энергию, что выражается во вдавливании головы вниз, опущенном взгляде и замедленной походке.

По его словам, подавленный человек не торопится и меньше поднимает ноги во время ходьбы. Именно такой шаг замечают уличные мошенники. Они подходят к таким прохожим, которые могут легко поддаться на манипуляции и даже гипноз.

Эксперты «МТС Защитника» до этого предупреждали, что злоумышленники начали реализовывать схему, в ходе которой они предлагают россиянам амулеты и обереги, способные «решить личные проблемы и финансовые трудности». При этом, по данным специалистов, чаще всего мошенники звонят женщинам старше 65 лет, поскольку они больше подвержены психологическому давлению.

Ранее россиян предупредили о мошеннических звонках со знакомых номеров.