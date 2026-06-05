Сомнолог раскрыла, почему организм иногда не засыпает даже со снотворным

При бессоннице лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу, если симптомы сохраняются в течение нескольких дней. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-невролог, сомнолог Елена Царева. Неправильный выбор препаратов приведет к обострению ситуации, предупредила врач.

«Чаще всего применяются при бессоннице снотворные препараты эх либо препараты с седативным эффектом. Если посмотрим на их инструкцию, увидим, что большая часть из них могут вызывать симптомы бессонницы в виде сложностей засыпания, нарушения сна и поведения во сне, поэтому индивидуальная чувствительность может определять, как человек отреагирует на снотворное — будет ли улучшение по качеству и глубине сна, его продолжительности, либо наоборот. Нужно также упомянуть, что одно из частых проявлений — синдром отмены, при резкой отмене может быть возврат с еще большим проявлением симптомов бессонницы», — сказала она.

Царева порекомендовала искоренять истинные причины бессонницы — она появляется, как правило, впоследствии болезней. Стоит обратиться к врачу-неврологу для поиска причины бессонницы, специалист поможет подобрать правильное лекарство, добавила Царева.

«Снотворные препараты убирают симптомы в виде сложности засыпания или ночных пробуждений. Но нужно понимать, что 90% бессонницы, вернее, проявлений симптомов бессонницы, они появляются на фоне других заболеваний — соматических, либо психических. Например, нарушение дыхания во сне — организм, как правило, просыпается, либо короткий эпизод несколько секунд, либо полное пробуждение с сердцебиением, потливостью, болями в сердце, и повышением пульса. Часто это сопровождается походом, ночью в туалет и сложностью повторного засыпания, потому что организму нужно прийти в себя, то есть он как будто вынырнул из глубины, чтобы отдышаться. Другая ситуация, синдром беспокойных ног. Если человек борется с симптомами бессонницы, а не с ее причинами, то мы можем не видеть эффекта от снотворных препаратов, которые дают седацию, но не устраняют причины. В 90% случаев причины другие, а препараты могут даже ухудшить сон. Без врача назначение снотворных препаратов носит бессмысленный характер, а учитывая, насколько часто бессонница имеет вторичный характер, то самолечение не рекомендуется врачами со всех точек зрения и с точки зрения эффективности этого лечения, и с точки зрения его безопасности», — предупредила врач.

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