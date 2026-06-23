Во вторник, 23 июня, в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По данным грузинского Института изучения Земли, колебания зафиксированы в 08.07 (07.07 мск). Эпицентром стало село Хончиори в семи километрах западнее Амбролаури (примерно в 260 километрах от Тбилиси).

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне у берегов Севастополя были зарегистрированы семь землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 км от побережья.

Как рассказали местные жители, они ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два из семи землетрясений ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

Ранее сейсмолог назвал главное заблуждение о землетрясениях.