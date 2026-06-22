Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Не знал, куда идти»: водитель автобуса помог потерявшемуся ребенку в Ленобласти

78.ru: водитель автобуса заметил в салоне потерявшегося ребенка и помог ему

В Ленинградской области водитель автобуса помог найти потерявшегося пятилетнего мальчика. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел на маршруте С-687, когда на смене был Играми Ферзалиев. Выполняя последний рейс, он обратил внимание на мальчика, который зашел на остановке в поселке Ульяновка и ехал в одиночестве. На конечной он не вышел из автобуса, и мужчина понял, что ребенок потерялся и не знает адреса.

«Все пассажиры вышли, а мальчик растерянный уже, не знал, куда идти и где выходить. Я дал тревогу, понял, что он потерялся. <...> Испугался он, конечно, и замерз — к вечеру прохладно стало. Я ему куртку дал, предложил поесть, но он отказался — только воду попил», — рассказал Играми.

Он сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую компании и позвонил по номеру 112, а затем успокоил и отвез мальчика в ближайшее отделение полиции. Правоохранители нашли мать ребенка, после чего Играми, убедившись, что с малышом все в порядке, отправился в парк сдавать автобус.

Ранее на Камчатке на обочине трассы нашли потерявшуюся девочку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!