«Не знал, куда идти»: водитель автобуса помог потерявшемуся ребенку в Ленобласти

В Ленинградской области водитель автобуса помог найти потерявшегося пятилетнего мальчика. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел на маршруте С-687, когда на смене был Играми Ферзалиев. Выполняя последний рейс, он обратил внимание на мальчика, который зашел на остановке в поселке Ульяновка и ехал в одиночестве. На конечной он не вышел из автобуса, и мужчина понял, что ребенок потерялся и не знает адреса.

«Все пассажиры вышли, а мальчик растерянный уже, не знал, куда идти и где выходить. Я дал тревогу, понял, что он потерялся. <...> Испугался он, конечно, и замерз — к вечеру прохладно стало. Я ему куртку дал, предложил поесть, но он отказался — только воду попил», — рассказал Играми.

Он сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую компании и позвонил по номеру 112, а затем успокоил и отвез мальчика в ближайшее отделение полиции. Правоохранители нашли мать ребенка, после чего Играми, убедившись, что с малышом все в порядке, отправился в парк сдавать автобус.

Ранее на Камчатке на обочине трассы нашли потерявшуюся девочку.