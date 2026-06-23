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Общество

Минтранс хочет резко ужесточить контроль за пассажирскими авиакомпаниями

Правительство РФ предложило проверять пассажирские авиакомпании каждый год
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс хочет проверять перевозящие пассажиров авиакомпании по меньшей мере вдвое чаще — каждый год вместо одного раза в два года максимум. Для этого их предложено отнести к категории чрезвычайно высокого риска, следует из проекта постановления правительства.

Оно предусматривает внесение поправок в документацию, регламентирующую плановые надзорные мероприятия в сфере гражданской авиации.

В проекте постановления предлагается перевести все авиакомпании, которые осуществляют коммерческие пассажирские перевозки, в категорию высокого риска, а потом установить для этой категории ежегодные проверки.

Сейчас такие авиаперевозчики считаются «объектами среднего или значительного риска», для которых частота плановых проверок не нормирована. В категории высокого риска они проводятся раз в два года.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что предложенные изменения обусловлены необходимостью применять профилактический «проактивный подход» к контролю за пассажирскими авиаперевозками — особенно за региональными компаниями, обслуживающими сравнительно небольшое число пассажиров.

Авторы проекта привели в пример несколько инцидентов с самолетами таких перевозчиков, указав на то, что эти компании на момент ЧП уже более двух лет не подвергались проверкам.

Ранее стала известна причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Махачкале.

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