Госдума поддержала инициативу об ипотечных каникулах для семей с детьми

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении ипотечных каникул для семей с детьми до 1,5 года. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Мы доработали текст законопроекта с учётом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», — сообщил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев («Единая Россия»).

Согласно проекту, ипотечные каникулы могут начать предоставлять при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. При этом их длительность будет составлять до 1,5 года. Право на каникулы будет реализовываться однократно за время действия кредитного договора.

Также при вступлении документа в силу россияне смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы при рождении первого ребенка. Однако длительность льготного периода в этом случае составит не более шести месяцев. При этом доход заемщика не должен снижаться более чем на 20%, а платежи по ипотеке не должны превышать 40% от дохода, следует из документа.

Утром 23 июня основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик заявил, что семейная ипотека сегодня остается главным фактором, удерживающим рынок новостроек от более глубокого спада, однако ее возможностей уже недостаточно для полноценного восстановления спроса.

Ранее риелтор назвала главную ошибку ипотечных заемщиков.