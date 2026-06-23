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Общество

Ребенок едва не задохнулся из-за спрея от комаров на пляже в Башкирии

В Башкирии спасли ребенка, который перестал дышать, вдохнув репеллент
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Полуторагодовалый мальчик перестал дышать после того, как рядом с ним распылили аэрозоль от насекомых, сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, репеллентом воспользовалась мать ребенка, после чего у малыша начался сильный спазм и ему понадобилась срочная помощь. Инцидент произошел на городском пляже в Учалах.

Никто из отдыхающих не пришел на помощь, кроме женщины по имени Олеся. Она оказала ребенку первую помощь: постучала по спине и сделала искусственное дыхание.

После этого дыхательные пути освободились, и мальчик пришел в себя, а позже продолжил играть на берегу. Прибывшие медики лишь подтвердили, что его состояние стабилизировалось.

Олеся рассказала, что не растерялась благодаря личному опыту: когда-то ее собственный ребенок подавился едой, и после этого она специально изучала правила первой помощи. Именно эти навыки позволили ей в критический момент спасти чужого малыша.

Ранее новорожденный впал в кому после того, как мать напоила его травяным чаем.

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