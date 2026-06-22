В Польше заявили о секретном расследовании шпионской деятельности Украины

Украина развернула на территории Польши активную шпионскую деятельность, но прокуратура намеренно не раскрывает информацию о связанных с ней расследованиях. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на неназванных сотрудников разведслужб.

По данным издания, украинская разведка в Польше пытается вербовать граждан Белоруссии и России, а также беженцев.

«Им предлагают передавать чувствительную информацию. Проще говоря, выносить информацию из польских органов и фирм, в которых они работают», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что прокуратура Польши уже ведет несколько дел о шпионаже в пользу Украины. Они рассматриваются в закрытом режиме без публикаций об их ходе, следует из материала.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее экс-глава МИД Украины пожаловался, что Польша ведет себя как Россия.